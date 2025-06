Scandale à la Société Générale : un employé détourne plus de 74 millions F CFA

Après le dossier retentissant de Amadou Dicko, expert de la banque écroué depuis septembre 2024 pour un présumé détournement de 3,4 milliards de francs CFA, un nouveau cas secoue la Société Générale du Sénégal (ex-SGBS). Dans son édition du vendredi 20 juin, Libération révèle l’arrestation d’un conseiller clientèle de l’institution. Il s’agit, selon le journal, de O. Bah, âgé de 51 ans.



Qu'est-ce qui lui est reproché ? Arrêté ce jeudi par la Division des investigations criminelles (DIC), le mis en cause a été déféré pour faux et usage de faux en écritures privées de banque, escroquerie, et détournement de fonds via un système informatique.



Selon l’enquête, entre novembre 2022 et juin 2024, Bah aurait effectué au moins cinq opérations frauduleuses, pour un préjudice estimé à 74,05 millions. Son mode opératoire consistait à cibler des comptes inactifs ou saisis, à en débiter frauduleusement les fonds, qu’il transférait d’abord vers un compte de transit ouvert par l’un de ses neveux résidant à l’étranger, avant de les rediriger vers ses propres comptes, logés à la SGS, à la BOA et à la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS), via l’application SG Connect.



Interpellé au siège de la banque, situé sur l’avenue Lamine Guèye, Bah est passé aux aveux. Il a déclaré avoir agi sous la pression de difficultés financières et sociales, rapporte Libération.





























































seneweb