Section de recherches: El Malick Ndiaye de Pastef arrêté, selon Guy Marius Sagna

L'information est donnée par Guy Marius Sagna, député et proche d'Ousmane Sonko: Le chargé de Communication de Pastef, El Malick Ndiaye, a été arrêté ce dimanche par les éléments de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale.



Dans une note, M. Sagna parle de "kidnapping" sans donner plus de détail sur les raisons de cette interpellation.



Pour rappel, Birame Souleye Diop et Bassirou Diomaye Faye sont tous les deux en prison.













































seneweb