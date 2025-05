Séjour en Côte d'Ivoire- Ce que l'on sait de la fiche d'audiences du Pr Diomaye Faye

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a débuté sa première journée à Abidjan par deux importantes rencontres économiques avec Monsieur Jean Kacou DIAGOU, Président Directeur Général du Groupe NSIA, et Madame Diariétou Madina Gaye, Présidente de Schneider Electric Afrique, tous les deux accompagnés de leur délégation. Ces échanges ont porté sur le renforcement des partenariats économiques et la coopération technologique entre le Sénégal et ces grandes entreprises.



Par la suite, le Chef de l’État a accordé des moments d'échange chaleureux aux représentants de la communauté sénégalaise en Côte d’Ivoire. Ces rencontres ont été l’occasion d’écouter attentivement leurs préoccupations, de saluer leur dynamisme exemplaire et de réaffirmer l’engagement du Sénégal à accompagner sa diaspora, acteur clé du développement national et du rayonnement international du pays.