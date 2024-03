Sénégal-Bénin : tout ce qu'il faut savoir sur ce match amical !

En ce rassemblement du mois de mars, le Sénégal est décimé ! Quatre joueurs des Lions (Ismaïla Sarr, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Arouna Sanganté et Pape Gueye) ont en effet été contraints de quitter leurs partenaires en raison de blessures. Au rayon des bonnes nouvelles, on peut souligner la belle prestation des petits nouveaux (Mickayil Faye du Barça, auteur d'un but splendide, et Seydou Sano d'Al Gharafa) face au Gabon, lors du succès en amical vendredi (3-0). Jeunes – ils ont tous les deux 19 ans – ils incarnent plus que jamais l'avenir de la sélection.



Amara Diouf, première apparition avec Aliou Cissé ?



A noter qu'Habib Diarra, ancien international Espoirs français (3 sélections) et pensionnaire du RC Strasbourg en Ligue 1, est entré en jeu face aux Panthères, fêtant lui aussi sa première cape. Le milieu de terrain de 20 ans sera peut-être titulaire face au Bénin, à l'instar de Sadio Mané, qui avait débuté sur le banc vendredi. La pépite Amara Diouf (15 ans), mono-capé face au Rwanda (1-1) en septembre dernier même s'il s'agissait d'une équipe bis, pourrait connaître sa première apparition avec Aliou Cissé.



Bien qu'absent des deux dernières CAN, le Bénin pourrait être un adversaire plus coriace que prévu pour les Lions. La sélection emmenée par Gernot Rohr a en effet fait nul face à la Côte d'Ivoire samedi (2-2) grâce à un doublé du Troyen Junior Olaitan. Cette performance face au champion d'Afrique en titre est remarquable, d'autant plus que les Guépards ont mené au score à deux reprises. Ils auront à coeur de confirmer face aux Lions. Une jolie rencontre en perspective !



























































igfm