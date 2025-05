Sénégal : Trois homicides en quelques heures, chronique d’une journée tragique

Ce dimanche 18 mai 2025 restera gravé dans les mémoires comme un jour de deuil et d’indignation. Trois meurtres ont été enregistrés dans trois localités différentes du pays.



- À Mbour, dans la zone Sonatel, un match de football a viré au drame. Une altercation entre deux adolescents a dégénéré : l’un des jeunes, âgé de 16 ans, est allé acheter un couteau avant de revenir poignarder mortellement son adversaire en pleine rencontre. Le présumé meurtrier a été interpellé et placé en garde à vue.



- À Fatick, un drame conjugal a bouleversé le village de Ndiouwar. Un homme d’une quarantaine d’années a abattu sa femme avec une arme à feu. Pris à partie par les habitants en colère, il a été grièvement blessé avant d’être évacué sous surveillance de la gendaremerie à l’hôpital régional. Une enquête a été ouverte.



- À Tambacounda, un élève de 17 ans a trouvé la mort après avoir tenté de séparer deux camarades en pleine dispute, dans le quartier Saré Issa. En s’interposant, il a reçu plusieurs coups de couteau dans le dos. Transporté d’urgence à l’hôpital, il n’a pas survécu. L’agresseur présumé a été arrêté.



Ces drames relancent les inquiétudes sur la montée de la violence chez les jeunes, l’accès aux armes blanches et à feu, et les failles dans la prévention des conflits domestiques et scolaires.







































Igfm