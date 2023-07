Sénégal : l'opposant Ousmane Sonko a annoncé avoir entamé une grève de la faim après son arrestation

Rédigé par Dakarposte le Lundi 31 Juillet 2023 à 15:33

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui a été arrêté vendredi et mis en cause pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir entamé une grève de la faim dimanche