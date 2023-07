Sénégal : le premier baril de pétrole est attendu en fin 2023 début 2024 ! (MPE)

Après son face-à-face avec les HCCT, la ministre du pétrole et de l'énergie, Mme Sophie Gladima, s’est prononcée sur l’exploitation prochaine du pétrole. En effet, selon elle, “ le premier baril de pétrole est attendu en fin 2023 maximum début 2024. Le premier baril devait être disponible depuis le mois Juin dernier mais il y a eu quelques imprévus qui ont fait que le baril n'a pas pu être disponible comme prévu" a dit la ministre.



Sophie Gladima exhorte les populations à faire de l'exploitation du pétrole une bénédiction et non une malédiction. Ce qui passe selon le ministre par la stabilité du pays. En effet, dira-t-elle « si nous n’avons pas la stabilité, l’exploitation passera entre les mains d’autres pays. Et comme ça se passe ailleurs, au moment où nous sommes là à nous battre d’autres personnes vont exploiter le pétrole » avertit la ministre. Ainsi, selon elle, c’est tout un sénégalais qui est interpellé, même si reconnaît-elle « les problèmes ne peuvent pas manquer, mais mettons-nous au-dessus de ces problèmes et se dire qu’il y a de l’espoir pour ce pays. Le pétrole qui arrive ne doit pas être une malédictions, mais plutôt une bénédiction. » a-t-elle ajouté























































dakaractu