Sénégal : suspension temporaire des ventes d’oignons et de pommes de terre issues de l’agrobusiness

Face à une « saturation du marché » local de l’oignon, l’État sénégalais a décidé de suspendre temporairement la commercialisation de certaines productions pour soutenir les petits producteurs. Par une lettre circulaire datée du 20 mai 2025, l’Agence de Régulation des Marchés (ARM), sous tutelle du ministère de l’Industrie et du Commerce, a annoncé l’interdiction des ventes d’oignons et de pommes de terre provenant de l’agrobusiness entre le 22 mai et le 15 juin 2025.



Cette mesure, selon le directeur général de l’ARM, Babacar Sembène, vise à « corriger le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché local ». En effet, une surproduction a provoqué une chute notable des prix à la production, accompagnée de pertes post-récoltes importantes.



Dans la circulaire, il est précisé que « cette situation traduit l’importance des stocks disponibles et en souffrance au niveau des petits producteurs ». Faute de moyens de conservation adaptés, ces derniers peinent à écouler leurs produits dans des conditions rentables.



La mesure concerne plusieurs grandes structures opérant dans le secteur de l’agriculture industrielle, dont Swami Agri, SCL, Van Oers, Africa Farmer Food ou encore Sedagri.



L’ARM exhorte tous les acteurs impliqués à respecter scrupuleusement cette décision, qui s’inscrit dans une volonté de solidarité économique et de valorisation de la production locale.











































Rts