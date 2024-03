Série de cambriolages à Louga : 6 personnes arrêtées

Le Commissariat central de Louga a mis la main sur le gang auteur de plusieurs cambriolages dans la commune. Cela, à la suite de plusieurs plaintes déposées sur la table de la cheffe de service de la police, informe "Seneweb".



En effet, les hommes de la commissaire Gnima Diédhiou ont réussi à mettre la main sur trois cambrioleurs et trois receleurs. Ils ont aussi saisi le matériel servant à la commission des forfaits, selon des sources de "Seneweb". Ce coup de filet est consécutif à l'exploitation d'un renseignement reçu par les policiers. Il ressort de l'enquête, que le gang a fait plusieurs victimes dans la capitale du Ndiambour.



Les six personnes arrêtées ont été déférées au parquet pour association de malfaiteurs, vol avec effraction commis la nuit en réunion, avec moyen de locomotion et recel.























































