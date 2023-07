Sommet de l'OTAN à Vilnius : la Pologne souhaite engager une adhésion accélérée de l'Ukraine

J-6 avant le début du sommet de l'OTAN à Vilnius. Les dirigeants des pays membres prévoient d'y approuver de nouveaux plans de défense destinés à définir la réponse à d’éventuelles attaques... Mais la question d'une invitation formelle pour l'Ukaine reste toujours en suspend.





Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que la balle est dans le camp des alliés: "il reste exactement une semaine avant le début du sommet de l'OTAN à Vilnius. Cela signifie une semaine avant le moment clé pour notre sécurité commune en Europe. Nous travaillons avec nos partenaires aussi dur que possible pour faire prévaloir notre sécurité commune à Vilnius. Tout dépend de nos partenaires."



Et parmi les plus proches partenaires de Kyiv, la Pologne. En visite officielle de trois jours en Lituanie, le Président Andrzej Duda souhaite que l'OTAN renouvelle ses garanties de sécurité, et lance les discussions sur une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Alliance. Une position partagée par les pays baltes, la République tchèque ou encore l'Italie.