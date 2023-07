Soutenance de Thèse de Doctorat sur Les Ressources Naturelles et le Développement : Un hôte de marque comme membre du Jury

Lundi 10 Juillet 2023, s’est tenue la soutenance de Thèse de M Madaniou Diémé à l’université Iba Der Thiam de Thiès. Le sujet choisi était Les Ressources Naturelles et le Développement : LE Rôle des facteurs institutionnels. Le Jury présidé par l’éminent Professeur Ibrahima Thiam était composé d’éminentes figures universitaires telles que le Professeur Papa Yona Mané, Le Professeur Mbaye Diène, le Professeur Omar Sène, et le Professeur Seydi Ababacar Dieng. Dans le rôle de l’examinateur, il y avait le Docteur Mouhamadou Makhtar Cissé, IGE et ancien Ministre du Pétrole et de l’Énergie.



Après son brillant exposé, monsieur Diémé a su convaincre son audience puisqu’il a obtenu la mention Très Honorable.