Supposée interdiction d'accès du khalif général Thierno Bachir Tall au salon d'honneur de l'AIBD, la famille Omarienne dément

À la Une du journal Direct News paru ce Jeudi 18 Avril 2924,une publication faisant office de tracasseries subies par son éminence Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, khalife général de la famille Omarienne y sont relatées. Le journal soutient que le khalife a été interdit d'accès au salon d'honneur de l'AIBD et qu'il y a été à la limite mal traité, la cellule de communication de la famille Omarienne précise avec véhémence que ces informations sont infondées et ne sont que de purs mensonges.

Le khalife Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, en partance pour les États-Unis, pour raisons médicales, a comme à l'accoutumée voyagé dans d'excellentes conditions, il a été très bien accueilli et traité par les autorités aéroportuaires. Il est d'ailleurs très bien arrivé à destination.

Il adresse comme d'habitude ses prières et remerciements aux autorités du pays, à leur tête, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui n'a pas dérogé à la règle. La cellule de communication promet de revenir pour apporter la lumière sur cette information qui ne fait que saper les liens étroits qui existent et continuent d'exister entre les pouvoirs spirituel et temporel.