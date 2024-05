TABASKI 2024 : LES BESOINS DU SÉNÉGAL ÉVALUÉS À 810.000 TÊTES DE MOUTONS ( PREMIER MINISTRE)

Le gouvernement sénégalais compte sur l’esprit citoyen de tous les acteurs de la filière ovine, pour un approvisionnement correct du pays en moutons de Tabaski et à des prix accessibles, a déclaré, ce mardi à Diamniadio, le Premier ministre, Ousmane Sonko. “Nous voulons que la Tabaski soit une belle fête. Le président de la République lui a donné une grande importance. C’est pourquoi le gouvernement compte sur l’esprit citoyen de tous les acteurs pour faire de la Tabaski, une belle fête”, a-t-il indiqué.



Le Premier ministre présidait l’ouverture d’un conseil interministériel consacré aux préparatifs de la prochaine fête de Tabaski. Il a rappelé que les besoins en moutons pour la Tabaski 2024 sont estimés à 810.000 têtes.



Pour arriver à un approvisionnement correct du marché, déclare-t-il, le gouvernement a pris récemment les dispositions nécessaires pour faciliter le travail des opérateurs maliens et mauritaniens.



Plusieurs membres du gouvernement, des officiels, des opérateurs économiques, des éleveurs et des partenaires financiers prennent part à cette rencontre. Plusieurs décisions seront prises à la fin des travaux.





















































































dakarmatin