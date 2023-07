TOUBA - La piqûre mortelle !

Un événement malheureux est survenu à Touba et les résultats sortis de l’autopsie du corps du sieur Fall n’ont pas été pour arranger les choses. En effet, ce dernier, inhumé aujourd’hui vers 18 heures à Bakhiya a, effectivement, reçu la veille une piqûre qui lui a été administrée par B. D, patron d’une clinique à Darou Khoudoss.



Le hic, c’est que la clinique n’a pas été administrativement en règle et le patron lui-même ne disposerait pas de documents légaux lui permettant d’exercer légalement la médecine. Et comme l’autopsie a conclu que la mort de la victime est liée à la piqûre, forcément il y a péril en la demeure. Les sources de Dakaractu, toutefois , signalent que la famille éplorée n’a pas déposé de plainte mais que le fauteur est présentement entre les mains des limiers de Janatu Mahwa. Il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire et exercice illégal de la médecine. Dakaractu suit l’affaire de près