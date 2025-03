TOUBA – Serigne Mountakha au Président Diomaye : « J’introduis dans mon cœur toute personne qui… »p

Le Président de la République a présenté ses condoléances au Khalife Général des Mourides, suite aux décès successifs de plusieurs chefs religieux. Parmi eux figurent Serigne Dame Abdourahmane Mbacké, Serigne Sidy Nar Diène, Serigne Bassirou Anta Niang Mbacké, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, Serigne Moustapha Saliou Mbacké, et bien d’autres.



À cette occasion, le Patriarche a réaffirmé sa sympathie envers son hôte. Il a déclaré : « Je ne peux m’empêcher de mettre dans mon cœur toute personne qui adore Dieu, qui L’isole et qui est à Son service. Voilà ma seule préoccupation sur cette terre. Voilà ce qui m’intéresse le plus chez l’être humain. Par conséquent, considérez que je vous accueille dans mon cœur. Il était nécessaire que je le dise devant tout le monde, afin que chacun en prenne acte. »



Cette déclaration a été faite par le Khalife en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre Mbacké et de plusieurs autres personnalités. Par la suite, Serigne Mountakha a demandé à Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre d’accompagner son hôte, qui est allé rencontrer d’autres dignitaires mourides pour présenter ses condoléances. Parmi eux, on compte le Khalife des Baay Fall et celui de Darou Mouhty.































Dakaractu