Tahirou Sarr cité dans un nouveau scandale financier de plusieurs milliards

L’étau se resserre autour de Tahirou Sarr. Le patron de la société Sofico est de nouveau dans la tourmente judiciaire. Selon un rapport de la Cour des comptes relayé par L’Observateur, son nom est cité dans une série d’opérations financières suspectes impliquant d’importants montants de fonds publics.



Au cœur du dossier figure une émission de 100,29 milliards de FCFA de l’État au profit de Coris Bank International, qui aurait transité par sa société Sofico. Cette transaction soulève des interrogations quant à sa légalité et sa transparence.



Autre point d’ombre : un marché public portant sur la fourniture d’équipements de sécurité et de matériel technique d’une valeur de 45,10 milliards de FCFA au ministère de l’Environnement. Ce contrat, jugé « intriguant » par les auditeurs, laisse planer des doutes sur les procédures d’attribution et les bénéficiaires réels.







Enfin, deux autres opérations financières, d’un montant cumulé de 35,19 milliards de FCFA, effectuées respectivement les 8 septembre 2023 et 28 février 2024, viennent compléter ce qui semble être une nébuleuse financière complexe.





























































