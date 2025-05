Tensions Afrique du Sud - USA : Cyril Ramaphosa attérrit à Washington

Une entrevue qui intervient après que les États-Unis ont accueilli 59 Sud-Africains blancs en tant que réfugiés la semaine dernière, le début de ce que l'administration Trump a déclaré être un plan de relocalisation plus large pour les agriculteurs afrikaners minoritaires qui, selon le chef d’état américain, sont persécutés dans leur patrie en raison de leur race.



L'Afrique du Sud qui a nié ces allégations, affirme que les Blancs de ce pays à majorité noire ne sont pas persécutés.



M. Trump a critiqué le gouvernement sud-africain dirigé par des Noirs sur de nombreux fronts et a pris un décret le 7 février pour supprimer tous les financements américains destinés à ce pays, en guise de punition pour ce qu'il a qualifié de politiques antiblanches dans son pays et de politique étrangère anti-américaine.

















































africanews