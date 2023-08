Terrain artificiel de Liberté 6 offert par Elimane Lam- Retour en images sur l'inauguration réussie

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 27 Août 2023 à 15:15 Rédigé par Dakarposte le Dimanche 27 Août 2023 à 15:15

Pari tenu pour l'opérateur économique Elimane Lam ! Qui a célébré avec faste l’ouverture de son terrain synthétique de football à Liberté 6 devant une parterre de hautes personnalités (ministres, Directeurs Généraux, ses collègues opérateurs économiques...), mais aussi une forte délégation d'autorités locales et coutumières.



Les bénéficiaires (toutes les couches de Liberté 6) sont venus nombreux et... spontanément pour célébrer l’ouverture de cette toute nouvelle installation sportive et profiter d'un match de gala historique.



En effet, le joyau a accueilli ce samedi 26 Août 2023 le match de gala d’inauguration opposant une équipe de légendes du football Sénégalais (Fadiga, Henry Camara... pour ne citer qu'eux) à une sélection d'anonymes.



Cet événement a été une occasion unique pour les férus de football de voir certains des plus grands joueurs de la belle épopée, "surnommée la génération 2002", évoluer sur le terrain .



Il y avait bien entendu tous les grands noms du ferment de la vie (la culture) -Mbalaxmens, rappeurs, etc...- sans oublier une bonne quarantaine de journalistes sportifs dont la plupart sont naturellement venus en amis sinon par reconnaissance envers ce bel engagement pour l’avenir de la jeunesse Sénégalaise, car autant le dire que c’est la première fois qu’un particulier investit autant d’argent pour un terrain synthétique.



Pour la gouverne de ceux qui ont raté le train de l'actualité, l'homme d'affaires Elimane Lam, s'est investi, sans tambour ni trompette, pour mettre sur pied cette pelouse synthétique pour le compte de son amour pour le football et surtout une manière de rendre au quartier qui l’a vu grandir les opportunités qu’il lui a offert.



La rédaction de dakarposte tient à le féliciter, notamment pour l’organisation de cette inauguration, un événement au cours duquel Lam et son staff ont su faire preuve de professionnalisme et de maîtrise.

Les invités ont été amenés rapidement mais sans heurts à leurs sièges, les festivités ont commencé à l’heure dite, sans retard, et aucun accroc n’est venu perturber la journée sur toute sa durée.

A n’en pas douter, cette manifestation a été un événement des plus réussis. Les images postées sont assez révélatrices.