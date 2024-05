Thiès/ 120 parcelles attribuées à Thiès Ville: Le syndicat des travailleurs de la mairie de la ville de Thiès dit n'avoir reçu le moindre m2

À la suite de la sortie médiatique du maire de la ville de Thiès, le Dr. Babacar Diop, sur le foncier à Mbour 4, le syndicat des travailleurs de ladite mairie avec à sa tête le secrétaire général, Mouhamed Ndiaye, a décidé de monter au créneau pour mettre les points sur les "i".



Et c'est pour annoncer n'avoir " reçu le moindre m2" par rapport aux 120 parcelles qui ont été attribuées à la mairie de la ville de Thiès.



Dans sa déclaration, le maire de la ville de Thiès a informé avoir affecté ces parcelles aux conseillers municipaux et agents de la Mairie, à des organisations sociales et religieuses et à certains citoyens...

































DAKARACTU