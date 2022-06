Tournée dans le Sud : Macky Sall annule son voyage en Casamance.

La période de précampagne qui a démarré depuis le 10 juin, a bousculé l’agenda du président de la République. Le Quotidien a appris hier que Macky Sall a décidé d’annuler sa tournée économique initialement prévue les 17 et 18 juin prochains à Kolda et Sédhiou. Le Président Sall devait inaugurer l’Hôpital régional de Sédhiou et le pont de Marsassoum. A Kolda, il était prévu le lancement des travaux de l’aéroport régional. De plus, la tournée économique devait permettre au président de la République de procéder au démarrage du bitumage des routes Kolda-Pata, Kolda-Saly Kégné, ainsi que l’inauguration d’un poste électrique reliant les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. En prenant cette décision, Macky Sall se plie aux exigences de la loi.

En effet, l’article L.61 du Code électoral dispose : «Durant les 30 jours précédant l’ouverture officielle de la campagne électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux ou privés. Sont considérées au sens de la présente loi comme acte de propagande déguisé, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association de groupement de personnes quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère. Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites ou tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées, effectuées par toute autorité de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations…»

Dans le même sillage, la coalition Benno bokk yaakaar a informé hier dans un communiqué, que le rassemblement prévu mercredi prochain «est annulé en conformité avec la loi électorale qui interdit toute activité de propagande 30 jours avant le démarrage de la campagne électorale». Cette décision, aux yeux de la cellule de communication de la coalition présidentielle, conforte son «état d’esprit républicain». «Nous appelons nos militant(e)s et sympathisant(e)s à rester mobilisés et présents sur le terrain pour assurer la victoire au soir du 31 juillet 2022», a conclu le communiqué. Il faut savoir que la coalition Yewwi askan wi a annoncé une manifestation le 17 juin prochain à la Place de Nation. Reste à savoir si Ousmane Sonko et Cie vont se plier aux exigences de la précampagne.

































Le Quotidien