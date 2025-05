Trafic international de drogue, offre et cession de drogue à Guinaw Rails- Un individu tombe dans les filets de la police avec 28 kgs de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails a procédé à l’interpellation d’un individu, ce vendredi 16 mai 2025 aux environs de 20h30, pour Cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic entretenu par le mis en cause vers l’arrêt TER de Dalifort.



A cet effet, une opération en vue de l’interpellation de ce dernier a été organisée. Cette opération s’est soldée, dans un premier temps, par l’interpellation du suspect avec 5 cornets de chanvre indien. Une perquisition a été effectuée, en second lieu, chez le mis en cause. Ce qui a permis de découvrir dans sa chambre vingt huit (28) kg de chanvre indien dissimulés dans un sac ainsi que deux (02) paires de ciseaux, deux (02) couteaux, un (01) plateau et du papier, servant certainement à la confection de cornets.



Le mis en cause a été placé en position de garde à vue et la drogue consignée au poste de Police pour les besoins de l’enquête. La Police nationale entend poursuivre les recherches aux fins d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 17 ou le 800 00 12 12 pour toute information utile.