Transport: Dakar Dem Dik dévoile sa nouvelle identité visuelle

Avec des couleurs nationales vibrantes et des bus en blanc pur, cette identité, dévoilée en octobre 2024 aux États généraux du transport et à la FIDAK 2024, a été approuvée par 90 % des Sénégalais, suite à un sondage réalisé en décembre 2024, indique le communiqué dont nous avons reçu copie. « Le nouveau logotype, épuré et dynamique, symbolise la connexion qui nous unit, la mobilité qui nous anime et notre élan vers la digitalisation », ajoute le document.



Au-delà des images et des couleurs, cette nouvelle identité renferme des ambitions de titan. « Notre slogan changera et véhiculera mieux notre nouveau positionnement dans le domaine du transport public. Cette nouvelle signature institutionnelle « Encore plus proche de vous » traduit notre engagement collectif à replacer l’usager au centre de nos préoccupations et de nos actions quotidiennes », a rappelé la source. Cette promesse renouvelée, ajoute-t-elle, exprime notre détermination à améliorer l’expérience de transport de tous les Sénégalais et grâce à la digitalisation, offrir un service plus accessible et efficace. Par ailleurs, cette identité s’accompagne d’une évolution numérique avec la montée en puissance du centre de contacts et d’appels, le système de réservation simplifiée et la prochaine mise en ligne de la nouvelle version de l’application Dem Dikk pour une expérience améliorée.

















































Le Soleil