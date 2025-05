Tribunal de Pikine- Deux agents, se présentant en tant que greffiers en service au Tribunal de Dakar, arrêtés pour...escroquerie, séquestration, extorsion de fonds et ...usurpation de fonction

L'affaire, on n’en parle pas seulement au niveau du Tribunal de Pikine, dans des bureaux de cette juridiction. Il nous revient que ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Assane/Moussa" se débat partout, surtout en ces temps où Dame Justice a du pain sur la planche. Le cas s’invite sur les marchés, notamment en banlieue Dakaroise mais aussi dans les cafés entre autres cadres fréquentés.



Que se passe t'il? Eh bien, pour reprendre ce terme fort usité par l'ancien Président (Me Abdoulaye Wade), les sieurs Assane Ndiaye et Moussa Sarr risquent de durer derrière les barreaux. La cause?

Les radars fureteurs de dakarposte, au parfum de tout ce qui se trame, à l'image d' huissiers audienciers, notamment ceux-là tapis au parquet de Pikine, ont appris qu'ils sont tombés dans la nasse de Dame Justice pour des faits extrêmement graves.



En effet, il ressort de l'information factuelle en notre possession qu' ils sont poursuivis pour escroquerie, séquestration, extorsion de fonds et usurpation de fonction.



De nos recoupements au Tribunal de Pikine-Guédiawaye, nous avons pu glaner qu' Assane Ndiaye (commis d’administration en service au bureau des nationalités de Pikine domicilié aux Maristes) et son acolyte répondant au nom de Moussa Sarr ( agent au bureau enrôlement domicilié à Ouakam) ont réussi à rouler dans la farine un certain Boubacar Faye . "Les deux compères se sont fait passer pour des greffiers en service au Tribunal de Dakar" glisse une source. Qui renchérit qu'aux fins de résoudre son différend, c'est à dire une procédure judiciaire avec un certain Mbaye Dione, ils ont exigé la somme de 250.000 f CFA.



Suite à une pression du tandem sur le mis en cause, le sieur Faye reçoit en guise d'arrhes, c'est à dire une avance de 100.000 f CFA non sans filer le double du montant (200.000 f CFA) aux compères, faux greffiers au parquet de Dakar.



Comme le dit l'adage: "Avec le temps, tout finit par se savoir, les mensonges les plus cachés, les raisons évidentes et les gens les plus faux", le pot aux roses a été découvert.



La Sureté Urbaine de Dakar, logée au commissariat central saisie d'une plainte, ouvre, en quatrième vitesse, une enquête.



Après leurs investigations, menées de main de maitre, sous la supervision du commissaire Ismaila Goudiaby, les perspicaces limiers de la SU, réussissent à cerner le duo d'escrocs.



Assane Ndiaye tombe d'abord au niveau du Tribunal de Grande Instance de Pikine. Quant à son poto (Moussa Sarr), il se fera alpaguer chez lui à Ouakam.



Placés en position de garde à vue, inutile de dire qu'ils seront présentés au maitre des poursuites (entendez le Procureur de la République).





Affaire à suivre...







njaydakarposte@gmail.com