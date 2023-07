Trois questions à Sada Diallo Président du Mouvement Sicap Debout

Le Président Macky Sall a été maître de son horloge politique … il reste à ses partisans de régler leurs montres à l’heure de la continuité du Plan Sénégal pour franchir le CAP de 2024 »

Quelle analyse faites-vous de la déclaration du Président Macky Sall ?

«



On n’a entendu le discours d’un véritable homme d’Etat qui a donné une leçon morale à tous ses détracteurs qui sur la base d’une fiction politique sur sa troisième candidature ont tenté par tout moyen de le diaboliser. Il pouvait déclarer sa candidature malgré tout le débat juridique et laisser au Conseil Constitutionnel rendre sa décision mais en décidant de ne pas se présenter en 2024, le Président Macky Sall à redonner à l’engagement politique toutes ses valeurs et ses lettres de noblesse en choisissant le respect de sa parole et de son engagement à ne pas briguer un deuxième quinquennat face au peuple. Il faut reconnaitre que le Président Macky Sall a été maître de son horloge politique.

Que va-t-il advenir de la Mouvance présidentielle ne craignez-vous pas une implosion ?

Comme je l’ai déjà dit le Président Macky Sall a été maître de son horloge politique mais il reste à ses partisans de régler leurs montres à l’heure de la continuité du Plan Sénégal pour franchir le CAP de 2024 .Grace aux réalisations du Président Macky Sall la coalition présidentielle a déjà une longueur d’avance sur les autres coalitions mais encore faudrait-il qu’on puisse faire comprendre aux populations la nécessité de poursuivre le Plan Sénégal Emergent jusqu’en 2035 en montrant les résultats satisfaisants obtenus durant les dix premières années de mise en œuvre. Pour gagner il faudra impérativement une union sacrée de la Mouvance présidentielle autour du candidat qui sera désigné et surtout éviter la division.

Qu’en n’est il de vos activités politiques qui ont été gelé au sein de la mouvance présidentielle ?

C’est vrai que je suis retourné dans un « célibat politique » à cause de beaucoup de frustrations et de manque de reconnaissance mais le Président de la République vient de donner une leçon morale sur l’engagement politique en disant que le Sénégal dépasse sa personne et je pense qu’a travers ce message très fort il appelle tout le monde à un esprit de dépassement.

Nous avons toujours défendu la continuité du Plan Sénégal Emergent jusqu’en 2035 et c’est pour franchir le cap de 2024 que nous allons lancés « CAP’6 2024 » : un rassemblement pour la continuité du Plan Sénégal Emergent (P.S.E). Le chiffre six symbolisant à la fois les six moteurs sectoriels Plan Sénégal Emergent (P.S.E) et le lieu de lancement qui se fera à la Sicap Liberté 6.