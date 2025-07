UCAD- La police du POINT E démasque le voleur d'ordinateurs des étudiants

Le Commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, ce samedi 19 juillet 2025, à l’interpellation d’un individu pour vol.



Cette opération fait suite à plusieurs plaintes déposées par six (06) étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), victimes du vol de leurs ordinateurs portables dans la salle de lecture de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) ainsi qu’à la Bibliothèque universitaire (BU).



Une enquête a été ouverte, et les investigations menées ont permis d’identifier le principal suspect grâce à une réquisition adressée à l’administration de l’UCAD. Il a été établi que l’auteur présumé avait commis plusieurs vols selon un mode opératoire bien rodé : après avoir gagné la confiance de ses victimes dans les salles de lecture, il profitait d’un moment d’inattention pour s’emparer de leurs ordinateurs portables avant de prendre la fuite.



Un dispositif a été mis en place au sein de l’université, permettant l’interpellation du mis en cause. Lors de son audition, il a reconnu les faits et a déclaré revendre les ordinateurs volés via sa page Facebook.

Quatre (04) ordinateurs ont d’ores et déjà été retrouvés entre Colobane et Keur Massar. Deux receleurs présumés ont également été interpellés et placés en garde à vue avec le principal suspect. L’enquête suit son cours.