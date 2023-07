URGENT- Malèye Faye, ex DG BDK, désormais gendre de Mbakyou Faye!

Dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements que cet émérite banquier est désormais le gendre de l'homme d'affaires Mbakyou Faye.



En effet, Malèye Faye, pris et épris par la femme de ses pensées (sur l'image en bas), n'a pas, du tout alors sourcillé à demander la main de cette fille du "dieuwrign" de Cheikhoul Khadim (Mbakyou).



Normal, serait-on tenté de dire car la désormais Mme Faye en sus d'être bellissima, a, machallah de jolis traits, un sourire qui ne court pas les rues, compte non tenu d'une aura particulière (notamment composée d'assurance et d'enthousiasme) qui fait qu'on va la remarquer, même au milieu d'une foule...



Qui plus, Mme Faye dégage (touchons du bois !) quelque chose de fort, quelque chose qui impose le respect aux autres – de la bonté, de la noblesse, de la force, de la puissance...



Avec le sourire sincère, Mme Faye Malèye, a l'air sûre d'elle et sereine. Apparemment naturelle, elle marche avec grâce, s'habille chic...



En un mot, loin d'être vulgaire, elle dégage un magnétisme, un charisme quasi palpable...



Quid de Malèye?



Ce banquier est au nombre des diplômés de la première promotion du Programme Grande École et parrain de la 21 ème promotion de Supdeco .



Avec près de 25 ans de carrière dans le secteur bancaire, M. Faye a occupait au sein de la Banque de Dakar successivement les fonctions de Directeur des risques, Directeur Général adjoint avant d’être promu Directeur Général de Banque d’Abidjan.



C’est en 2020 qu’il est revenu au sein BDK pour occuper le poste de Directeur Général avant de rendre le tablier.



Le gendre de Mbakyou bénéficie d’une très bonne réputation de bon professionnel, rigoureux et fiable.





Au couple Faye, que le bonheur qui vous unit aujourd’hui dure toute la vie !











