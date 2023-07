URGENT-Ousmane Sonko mis aux arrêts...Une affaire de ...téléphone à l'origine de son arrestation...

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, le leader du parti Les Pastefs est tombé dans la nasse de Dame Justice.



En termes clairs, Ousmane Sonko a été arrêté.



Il nous revient qu'il a été cueilli par des éléments de la gendarmerie précisément l'unité d'élite GIGN. Qui était de faction au niveau de l'enceinte militaire à Leopold Senghor. "Il s'agit d'une affaire de téléphone, je ne peux pas en dire plus" consent juste à nous souffler une source judiciaire.



D'ailleurs, Ousmane Sonko a publié ce qui suit sur le mur de sa page facebook: " À mon retour de la prière du vendredi, ce 28 juillet 2023, des agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24 heures sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle refusa. Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant mon domicile, comme vous pouvez le voir, et semble prête à en défoncer la porte.



Je rappelle aussi que ces mêmes FDS m’ont volé des biens constitués de 4 téléphones portables, d’un ordinateur MacBook Pro, de mon arme avec l’autorisation afférente, d’une valise contenant des habits et d’une somme de deux millions de francs cfa, lors de mon kidnapping à Koungheul. Je demande au peuple de se tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin"



Aux dernières nouvelles, le "colis" (entendez Sonko) a été aperçu, sous bonne escorte dans un véhicule de la maréchaussée, au niveau du... parquet de Dakar.





Nos radars fureteurs, qui suivent l'évolution du "cas Sonko", vous promettent d'y revenir avec une ébauche de détails !