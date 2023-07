URGENT - Tentative de coup d’Etat au Niger : Le message d'alerte de la Présidence !

«Tôt ce mercredi matin, des éléments de la garde présidentielle (GP) ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des Forces armées nationales et de la Garde nationale», a annoncé la présidence dans un message posté sur ses plateformes numériques.



La même source, informe cependant, que le Président de la République et sa famille se portent bien. «L’ Armée et la Garde Nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments», lit-on dans le message.





































Igfm