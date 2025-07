Ukraine : Moscou affirme occuper désormais toute la région de Louhansk, annexée illégalement en 2022

Un responsable nommé par la Russie dans la région ukrainienne occupée de Louhansk a déclaré lundi que les forces russes avaient envahi la totalité de cette région, l'une des quatre régions annexées illégalement à l'Ukraine par la Russie en septembre 2022, sans toutefois en contrôler totalement une seule.





Si cela se confirme, Louhansk deviendrait la première région ukrainienne entièrement occupée par la Russie après plus de trois ans de guerre, alors que les récents efforts de paix internationaux menés par les États-Unis n'ont pas permis de parvenir à un arrêt des combats.



Le président russe Vladimir Poutine a rejeté de facto un cessez-le-feu et n'a pas cédé à ses exigences, qui incluent le contrôle par Moscou des quatre régions annexées illégalement.



Kyiv n'a pas réagi dans l'immédiat aux affirmations du "dirigeant" de la région occupée, Leonid Passetchnik, installé par Moscou. Dans une déclaration diffusée lundi soir sur la première chaîne de télévision publique russe, Passetchnik a déclaré avoir reçu un rapport « il y a deux jours » indiquant que « 100 % » de la région était désormais sous le contrôle des forces russes.





Les forces russes ont, par ailleurs, capturé un village dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk pour la première fois en trois ans d'offensive, selon les médias d'État russes et des Z-blogueurs pro-guerre. Dnipropetrovsk, située à l'ouest de la région de Donetsk, ne fait pas partie des cinq régions ukrainiennes sur lesquelles la Russie revendique officiellement un territoire. Aucune confirmation n'a été fournie dans l'immédiat par les responsables ukrainiens ni par le ministère russe de la Défense.







Les frappes pleuvent toujours sur les maisons civiles en l'Ukraine...



L'armée de l'air ukrainienne a indiqué dans son rapport matinal que 47 des 52 drones et imitateurs russes avaient été détruits par les forces de défense aérienne et de guerre électronique dans la nuit du 1er juillet.

Des avions ont également participé à la riposte, indique le rapport.

Des impacts de drones ont été enregistrés dans trois cas, et dans un cas, les débris du drone abattu sont tombés au sol.

Plus tôt, les autorités de la région de Zaporijia et de Dnipropetrovsk avaient notamment signalé des attaques de drones et de missiles dans la nuit. Deux personnes ont été blessées lors d'une attaque russe dans le district de Polohivskyi, région de Zaporijia, rapporte le gouverneur militaire de la région Ivan Fedorov, sur Telegram. Selon Fedorov, les victimes reçoivent actuellement l'aide nécessaire.

Une personne a été tuée et une autre blessée suite aux bombardements russes sur la communauté de Kutsurubska, dans la région de Mykolaïv, le matin du 1er juillet, selon le gouverneur militaire de la région Vitaly Kim, sur Telegram







...Kyiv répond avec des drones sur le complexe militaire en Russie, les aéroports russes fermés



Une entreprise d'Ijevsk a été attaquée par des drones ukrainiens, a annoncé le gouverneur de l'Oudmourtie, Alexandre Brechalov, dans un message sur Telegram. Il s'est par la suite rendu sur les lieux.





Brechalov a indiqué que l'attaque a fait des victimes, sans indiquer leur nombre ou la gravité de leur état, se bornant à préciser que les victimes reçoivent de l'aide. Les employés de l'entreprise ont été évacués, a-t-il ajouté.







Ijevsk est une grande ville industrielle où sont implantés plusieurs complexes militaro-industriels, notamment des entreprises du groupe Kalachnikov.

La chaîne ukrainienne Telegram Exilenova+ affirme que la cible des drones aurait pu être l'usine électromécanique Koupol d'Ijevsk, qui exécute les ordres du ministère russe de la Défense et produit, entre autres, des systèmes de missiles antiaériens et d'entraînement aux cibles.





Des vidéos sont publiées localement montrant le moment de l'attaque et de l'explosion du drone en plein centre-ville.





Quelques minutes avant le message de Brechalov, Rosaviatsia (Agence fédérale russe du transport aérien) a signalé que l'aéroport d'Ijevsk n'accueillait ni n'envoyait temporairement d'avions.





Durant la nuit, les systèmes de défense aérienne de la Russie ont « détruit et intercepté » 60 drones ukrainiens à voilure fixe, selon le ministère russe de la Défense.



Selon le communiqué, 17 drones ont été abattus au-dessus de la Crimée annexée, 16 drones au-dessus du territoire de la région de Rostov, 11 au-dessus des eaux de la mer d'Azov, cinq au-dessus de la région de Koursk, quatre au-dessus de la région de Saratov, trois autres au-dessus des eaux de la mer Noire, deux au-dessus de la région de Belgorod et un au-dessus des régions de Voronej et d'Orel.





Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés.



La veille, le ministère russe de la Défense avait annoncé que 15 drones ukrainiens avaient été abattus pendant la nuit.

Les vols ont été suspendus aux aéroports de Saratov, Oulianovsk, Kazan et Nijnekamsk pendant la nuit. Plus tard, Rosaviatsia a annoncé que l'aéroport d'Ijevsk avait également suspendu ses activités dans la matinée. De telles mesures sont prises en cas d'attaques de drones.

À Taganrog, selon les autorités locales, suite à une attaque de drone, les vitres d'un immeuble ont été brisées et plusieurs voitures ont été endommagées. Personne n'a été blessé.

Les autorités des régions d'Orel et de Voronej ont déclaré qu'il n'y avait eu ni dégâts ni victimes après l'attaque. Les responsables des autres régions n'ont fait état d'aucune conséquence.







Les régions ukrainiennes occupées par la Russie également ciblées ?



Des explosions ont eu lieu mardi soir à Donetsk occupée, rapportent les chaînes locales Telegram, des représentants de la République populaire autoproclamée de Donetsk et des médias russes. Selon eux, le quartier de Vorochilovski, dans le centre-ville, a été touché.







Selon un correspondant de RIA Novosti, une femme a été tuée suite aux frappes, plusieurs bâtiments et véhicules ont été endommagés et un incendie s'est déclaré sur le territoire d'un marché local.

Le chef des autorités d'occupation, Denis Pouchiline, a également signalé sur ses réseaux sociaux la mort d'une femme et deux blessés.



« L'ennemi a attaqué la capitale régionale avec des missiles à longue portée. Malheureusement, il y a des victimes dans le quartier de Vorochilovski : une femme a été tuée, un adolescent et un homme ont été blessés à divers degrés de gravité », a-t-il écrit sur Telegram.

Des représentants de la soi-disante "République populaire de Louhansk", autoproclamée et séparatiste - installés par Moscou - ont ​​signalé une attaque de drones ukrainiens sur Louhansk. Selon eux, au moins 20 drones ont été enregistrés au-dessus de la ville.

À Louhansk, selon les chaînes Telegram locales et les autorités désignées par Moscou, des attaques de drones ont provoqué des incendies.

« Des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers de Louhansk après le survol de drones ukrainiens. Ces informations sont en cours de vérification », a déclaré une source de TASS.

L'armée ukrainienne n'a pas commenté ces informations.