Un chauffeur fonce sur des policiers à Kébémer

Des policiers ont frôlé le pire à Kébémer ! Un chauffeur a refusé d’obtempérer, lors d’un contrôle routier. C. Diop, au volant de sa Peugeot 406, a foncé sur les agents. Ces derniers ont réussi à éviter le pire. Malgré tout, ils ont pris le numéro de la plaque d’immatriculation du taxi « War Gaindé » (Allô Dakar). Contactés par les policiers du commissariat urbain de Kébémer, les gendarmes de la brigade de Sagatta ont immobilisé le véhicule.



Selon "Rewmi", le fugitif. C. Diop a été mis à la disposition des hommes du commissaire Albert Ndior, pour les besoins de l’enquête. Il ressort de la procédure judiciaire que le chauffard n’a pas obtempéré à cause d’un défaut d’assurance du véhicule. Poursuivi pour refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui et transport irrégulier, Diop a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Louga.