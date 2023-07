Un doigt humain a été envoyé par courrier à l’Élysée

A quelques jours des cérémonies du 14-Juillet, l’information ultraconfidentielle ne devait surtout pas fuiter. Raté. Le service de la correspondance de l’Élysée a reçu par voie postale, entre le dimanche 9 et le lundi 10 juillet, un courrier contenant… un doigt humain coupé, a appris Valeurs actuelles.



« Le doigt a été mis dans un frigo où les policiers posent leurs gamelles, confie une source sécuritaire. L’Élysée a fait en sorte que ça reste off. Il n’y a aucune trace écrite, rien. » L’appendice a finalement été récupéré par des policiers, dans la nuit, à la résidence présidentielle d’Emmanuel Macron.



L’individu, auquel appartient le doigt amputé, a depuis été identifié. « Cela a immédiatement déclenché la procédure adaptée pour les cas de détresse, afin que l’individu en question puisse être pris en charge par les services compétents et faire l’objet du suivi médical approprié », indique une source proche du dossier. Contacté par Valeurs actuelles, l’Élysée n’a pas souhaité commenter.



Une enquête a été ouverte lundi dernier pour menace de crime ou de délit contre un élu, ont indiqué à l’AFP une source policière et le parquet de Paris, ce jeudi 13 juillet. Selon une source proche du dossier, le bout de doigt appartient à l’auteur du courrier qui l’a signé et souffrirait de troubles psychiatriques.