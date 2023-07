Un faux site pour discréditer le Pm : Amadou Ba déjà attaqué par ses adversaires

Le Président Macky Sall et sa coalition n’avaient pas encore, hier dans la nuit, fait connaître le nom de leur champion pour la Présidentielle à venir. Mais les coups ont déjà commencé à pleuvoir. Le Premier ministre Amadou Ba, présenté par certains comme l’un des favoris pour l’investiture, semble si bien placé pour faire l’unanimité autour de lui qu’il en inquiète certains. La preuve par le site que certains trolls lui ont créé. Le titre lui-même est plus qu’éloquent :http://amadoubapresident.com, il affiche clairement son but.



Interrogés, des proches de l’intéressé affirment que Amadou Ba lui-même était tombé des nues en découvrant le site. Hébergé aux Etats-Unis, il semble avoir été créé dans l’intention de le présenter comme un homme trop pressé, qui voudrait forcer la main au Président. Le but de la manœuvre, tout le monde en convient, serait de discréditer ce «candidat à la candidature» auprès du «Grand Electeur» Macky Sall. Reste à savoir si la combine aura la chance de prospérer.

Une fois passée la phase de surprise, Amadou Ba s’est voulu serein. Comme à son habitude, l’homme ne veut que se consacrer aux tâches qui lui sont confiées, celles de coordonner l’action gouvernementale. Et ce, jusqu’à la fin du mandat de son mentor.







































Le Quotidien