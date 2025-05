VOL DE BÉTAIL ENTRE LOUGA ET SAINT-LOUIS: Une bande de huit membres arrêtée avec 54 bêtes

C’est sûrement les bergers et autres personnes s’activant dans l’élevage dans le nord du pays qui vont applaudir, pour ne pas dire pousser un ouf de soulagement, avec le démantèlement d’une redoutable bande de voleurs de bétail. Cette arrestation a eu lieu, à la suite de l'exploitation d'une information sur une bande de malfaiteurs s'activant dans le vol de bétail, entre Louga et Saint-Louis, ainsi que dans le recel et l'abattage clandestin.



Les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Saint-Louis, selon nos informations, ont rondement mené l’enquête. Ils ont procédé à l'interpellation des huit membres de la bande, après de nombreux recoupements d'informations, une longue filature doublée d’une planque.



La descente dans le repaire du gang, situé au quartier Diamaguene Sor, près du centre d'épuration de l'Onas, a permis aux hommes du commissaire Mamadou L. Diallo d'effectuer d'importantes saisies. Il s’agit d’un cheptel de 54 bêtes composé de neuf bœufs, 23 chèvres, 13 béliers, sept agneaux et deux cabris ainsi que de 14 bassines servant de mangeoire, dont six contenant de l'aliment de bétail déjà préparé, huit sacs de foin d'arachide, trois sacs d'aliments de bétail, six couteaux, une scie, cinq peaux de petits ruminants, deux peaux de bovins, deux pélicans (espèces protégées) et trois crochets pour abattoirs.



Les mis en cause, selon nos sources, ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vols de bétail multiples en réunion avec usage de moyens de locomotion. Le procureur, informé, s'est déplacé sur les lieux en compagnie du directeur régional de l'Élevage de Saint-Louis. L'enquête ouverte se poursuit.

























































Enquête Quotidien