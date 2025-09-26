Visé par un mandat d’arrêt international, le fugitif Madiambal Diagne réagit et annonce son …retour au bercail

Ebranlé, à n’en point douter, par l’émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre, mais et aussi surtout par l’arrestation de sa femme , entre autres notamment ses deux rejetons et son “marabout”, le fugitif réagit depuis son trou .



En effet, Madiambal Diagne recherché par la police, après avoir fui la justice, abandonnant sa femme et sa progéniture, a publié, depuis sa niche du pays de Marianne, un message à travers le réseau X ex Tweeter.



Le fugitif dit prendre note de l’annonce d’un mandat d’arrêt émis contre lui et promet de se présenter à la justice Sénégalaise.



Afin que nul n’en ignore, Africa 7 publie in extenso le message à l’actif de Madiambal Diagne.