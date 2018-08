Voici Ngoné Diop, celle qui fait la pluie et le beau temps à Dakaractu !

Dakarposte vous présente cette consoeur répondant au nom de Ngoné Saliou Diop (à l'état civil). Quoi que formée sur le tas, elle a fini par s'illustrer et de fort belle sur la toile.



Reporter de choc à dakaractu, Ngoné est nous souffle t'on, assez douée en multimédia.



Il nous revient que l'animatrice phare de la fameuse rubrique "Ndogou Avec..." sur Dakaractu est polyvalente. Réputée dégourdie, elle sait couvrir l’actualité à travers la photo, la vidéo, le texte, le graphique, et l’audio. Autrement dit, Ngoné aurait appris à filmer et prendre des photos tout en faisant ses entrevues.



Connue et reconnue au parquet de Dakar, cette "fait diversière" est également décrite pugnace; en d'autres termes combative dans la quête de l'information, Ngoné, "très curieuse, mais s'adaptant vite, est capable de se décupler pour décrocher une interview à même de faire la différence".





Qu'on la porte dans son coeur ou pas, force est de reconnaitre qu'elle fait la pluie et le beau temps sur la toile.

Qui plus, bien dotée par Dame Nature, elle séduit plus d'un.



Encore célibataire, Ngoné est un coeur à prendre.