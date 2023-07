Vol à l'occasion d'un service : le vigile de "l'institut Platinum soins capillaires" dérobe plus de 1 million à sa patronne

Domicilié à Liberté 6, Michel B. a profité de ses heures de garde en tant que vigile pour commettre son forfait. En effet, le jour des faits, il a ramassé des clés dans les couloirs de l'institut. Rusé qu'il est, il a dissimulé les clés pour préparer son forfait et il a réussi à commettre deux vols. Dans un premier temps, il est entré dans un bureau pour y dérober un montant de 255 mille francs Cfa. La deuxième fois, il a pris 311 mille francs dans un autre bureau. Mais il a été trahi par les caméras de surveillance. Arrêté, il a fait son mea-culpa. C'est dans ces circonstances qu'il a été déféré et placé sous mandat de dépôt avant d'être jugé ce lundi 17 juillet 2023 au tribunal d'instance de Dakar.

À la barre, il n'a pas nié les faits. "J'ai commis deux vols. Un jour, alors que je marchais tranquillement dans les couloirs de l'institut, j'ai ramassé des clés. J'ai pris 150 mille francs Cfa et 330 mille de nos francs. Cela fait 4 ans que je suis au Sénégal. Je perçois 62 mille francs de salaire", a déclaré le prévenu qui soutient avoir été confronté à des problèmes de loyer. Raison pour laquelle il a agi ainsi.

Venu représenter la partie civile, El Hadji Ng. a fait savoir que le mis en cause a emporté de l'argent et des produits capillaires de l'institut. Et que le préjudice subi par sa sœur tourne autour d'un million de francs Cfa.

Avocat de la partie civile, Me Ousseynou Ngom a insisté sur la gravité des faits à savoir le vol commis la "nuit" et le vol à l'occasion du service. Selon lui, c'est la personne habilitée au gardiennage pour garantir la sécurité des biens de sa cliente qui a commis le forfait. Si c'était au Bénin cette infraction est un crime. "Ma cliente a fondamentalement été perturbée et les faits sont graves et constants", a plaidé la robe noire.

Me Ngom sollicite que le comparant soit déclaré coupable et condamné à payer la somme de 1 million à titre principal et 500 mille de dommages et intérêts.