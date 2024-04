Vol en réunion : l'arnaqueuse des taximans écrouée et écope 2 ans de prison

Ramata B a écopé d'une peine d'emprisonnement de 2 ans assorti de sursis. La mère célibataire d'un petit garçon de deux ans a comparu ce lundi 22 avril 2024 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de vol en réunion d'un montant de 50 mille francs Cfa au préjudice de Matar F. taximan.





Âgée de 27 ans, la dame Ramata B. a de l'audace et arnaquait les chauffeurs de taxi. Voleuse confirmée, son modus operandi est de prendre un taxi pour une course à Ngor. Arrivée à destination, elle fait croire au taximan que son compte Wave ne marche pas. D'ailleurs, les riverains l'ont même identifié dans ces genres d'affaires. Au cours d'une altercation avec le taximan, deux individus arrivent pour les séparer et c'est dans ces circonstances qu'ils en profitent pour subtiliser les biens d'autrui avant de prendre la fuite.



Domiciliée à Sicap Mbao, Ramata B. nie les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'elle ne connaît ni d'Adan ni d'Eve. Devant la barre, elle déclare avoir pris le taxi au rond-point les Mamelles vers la pharmacie Atlantique. " Ce jour-là, on s'est mis d'accord pour une course à Ngor moyennant la somme de 2500 francs. Et il était d'accord pour que je lui paye par Wave. Une fois arrivés à Ngor, mon application refuse de faire le transfert. Pris par la colère, il s'est mis à hurler en alertant le voisinage. Par la suite, il y avait deux garçons qui surgissent de nulle part pour nous séparer", narre-t-elle.

Elle ajoute que quelques minutes plus tard, le taximan s'est mis à hurler au voleur, au voleur, car ces hommes avaient emporté les 50 mille francs du taximan.







Le juge lui pose la question, si au cours de leur trajet elle avait eu à emprunter au taximan la somme de 15 mille francs. Elle rétorque en soutenant que ce sont des mensonges de la part de son accusateur. "Je devais seulement lui payer sa course qui est de 3 500 francs Cfa", a-t-il dit.





Prenant la parole, le témoin Moussa Coulibaly déclare que ce n'est pas la première fois qu'on l'arrête pour ces genres de faits.





Le parquet de s'en rapporter pour ses réquisitoires.



Du côté de la défense, Me Famara Faty estime que les débats d'audience ont montré que les faits en l'espèce sont obscurs. "Il y a un doute sérieux. Une fois arrivé, elle n'arrivait pas à faire le transfert. Au cours de leur altercation, deux individus ont pris le porte-monnaie du taximan. Il croit que la dame a agi de concert avec ces deux individus", a expliqué la robe noire qui souligne que dans ce dossier, il n'y a aucun élément objectif. Et la preuve de la culpabilité de la dame n'est pas effective. Suffisant pour la robe noire de solliciter la relaxe au bénéfice du doute de sa cliente à titre principal et à titre subsidiaire une application bienveillante. Quant au professeur Samba Thiam, il a sollicité la relaxe au bénéfice du doute.



Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré le prévenu coupable et condamne à 2 ans de prison assortie de sursis.

































































dakaractu