« Youssou Ndour, Un combat pour l’Afrique » : Mamadou Mouth Bane signe un hommage littéraire fort à la star internationale

En rendant hommage à Youssou Ndour, Mamadou Mouth Bane explore dans ce livre la trajectoire hors du commun d’un artiste complet, dont l’œuvre dépasse largement les frontières du Sénégal. Véritable monument de la musique internationale, Youssou Ndour est aussi reconnu pour son engagement citoyen, son sens aigu de l'entrepreneuriat et sa contribution active à la défense des causes africaines.



"Ce livre met l’accent sur sa dimension panafricaine. Il a beaucoup chanté l’unité africaine", confie l’auteur, qui annonce une sortie officielle prévue pour la semaine prochaine.







Youssou Ndour, dont la voix singulière et émotive a envoûté des générations de mélomanes, incarne une musique enracinée dans la tradition sénégalaise, mais toujours ouverte à l’innovation et aux influences du monde. Ses textes, souvent porteurs de messages universels — amour, paix, justice, solidarité, unité — ont fait de lui une figure de référence bien au-delà des scènes musicales.







Pour Mamadou Mouth Bane, ce livre est aussi une manière de montrer comment l’artiste, par son parcours exemplaire, est devenu un modèle inspirant pour de nombreux jeunes Africains, artistes comme entrepreneurs. Une réussite bâtie sur le talent, la rigueur et la fidélité à ses origines.



Journaliste expérimenté, spécialiste des questions de sécurité et de renseignement, Mamadou Mouth Bane est également l’auteur de plusieurs publications dans ce domaine. Il accompagne depuis des années, souvent dans la discrétion, de grandes figures du monde politique, économique et social, au Sénégal comme dans la sous-région. Il a récemment été certifié par l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) à Paris, une reconnaissance de son expertise à l’échelle internationale.



Son engagement a d’ailleurs été salué à la 24e édition du Forum international sur le continent africain (FICA), tenu à Paris, où il a été honoré pour sa contribution stratégique aux réflexions sur l’avenir du continent.



Avec « Youssou Ndour, Un combat pour l’Afrique », Mamadou Mouth Bane allie plume journalistique et regard analytique pour célébrer une icône, tout en posant une réflexion profonde sur le rôle des artistes africains dans le combat pour la reconnaissance, la souveraineté et l’unité du continent.















































