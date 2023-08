11 personnes recherchées pour cambriolage au Consulat Général du Sénégal à East Harlem

Onze personnes ont endommagé des portes, des caméras et du matériel de bureau après être entrées par effraction dans le consulat situé sur la 116e rue le 4 août, selon la police.





Aucun élément n'a été communiqué quant à un éventuel motif.



Toute personne possédant des informations est priée d'appeler la ligne d'assistance de la police de New York (NYPD) au 1-800-577-TIPS (8477), ou en espagnol au 1-888-57-PISTA (74782). Vous pouvez également soumettre un indice via leur site web ou en message privé sur Twitter, @NYPDTips. Toutes les appels sont confidentiels.









https://www.cbsnews.com/newyork/news/consulate-general-of-senegal-burglary-east-harlem/