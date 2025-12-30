Épinglé dans un rapport de la CENTIF, Mohamed Dieng (1XBET) s’est fait la malle !

L’homme est soupçonné de blanchiment de capitaux et diverses malversations financières. C’est un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui dévoile ses micmacs financiers alors qu’il était en affaires avec la Lonase.

Mohamed Dieng est, en effet, le patron de 1XBet Sénégal et, à ce titre, collaborateur direct de la Lonase pour ce qui concerne les paris sportifs. Épinglé par la Centif, il accuse Lat Diop, ancien DG de la Lonase d’escroquerie et d’autres joyeusetés.



Pour ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité, incarcéré depuis septembre 2024, Lat Diop, qui a récemment recouvré la liberté (sous bracelet électronique), est poursuivi pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds, dans une affaire portant sur un préjudice estimé à près de 8 milliards de francs CFA.

L’enquête fait suite à une plainte déposée par Mouhamed Dieng, représentant de la société de paris sportifs 1XBet, qui accuse l’ancien directeur de la LONASE d’avoir exigé des versements indus.

D’ailleurs, Lat Diop a toujours réclamé une confrontation avec Mohamed Dieng, ce que ce dernier s’est bien gardé d’accepter. Et pour éviter cet affrontement direct devant les autorités judiciaires, l’oiseau s’est envolé. Et devinez vers où ? Aux dernières nouvelles, il se la coule douce au Maroc bien sûr, le paradis des fugitifs sénégalais. Mais pourquoi fuient-ils tous lorsqu’ils sont soupçonnés et pas encore jugés ? C’est bien parce qu’ils se reprochent quelque chose. Et la destination du Maroc est bien choisie car il n’existe pas d’accord d’extradition entre le Sénégal et le Royaume Chérifien. Il n’y a donc aucune chance de le voir revenir au pays pour répondre de ses turpitudes.



Mohamed Dieng est le patron de 1XBet, ou du moins le représentant d’actionnaires étrangers. Des Russes selon certaines indiscrétions. Quoi qu’il en soit il a fait des études en Russie pendant 5 ans. L’homme possède une fortune incroyable que ne lui rapportent pas ses émoluments. Plusieurs immeubles à Dakar et dans d’autres localités, une collection de plus de 20 voitures de luxe et plusieurs autres propriétés. Pour mieux détourner et blanchir l’argent sale, il avait mis sur pied une fondation. C’est du moins la conclusion de la Centif.

En tout cas, il s’est enrichi à coup de milliards en l’espace de... deux ans avec l’arrivée de XBet au Sénégal.

Son juteux contrat avec la Lonase, ou plutôt son entreprise criminelle pour plumer la Lonase et les parieurs a été bloquée par Lat Diop lorsqu’il est arrivé à la tête de la Loterie nationale sénégalaise. Lat Diop avait éventé sa combine et mis fin à son enrichissement illicite et à son blanchiment d’argent. Entré dans une colère noire, il a accusé celui qui avait mis fin à ses turpitudes. D’ailleurs, pour couronner le tout, il est aussi poursuivi par les Douanes sénégalaises pour une autre affaire.

Nous y reviendrons !

