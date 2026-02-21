LUTTE : MOUSTAPHA GUÈYE ÉLU PRÉSIDENT DE LA LIGUE RÉGIONALE DE DAKAR

La lutte sénégalaise entame une nouvelle phase de son organisation. Réunis en assemblée générale ce samedi, les acteurs de la discipline dans la région de Dakar ont porté leur choix sur Moustapha Guèye pour présider la Ligue régionale de lutte.



L’ancien pensionnaire de l’écurie Fass s’est largement imposé lors du scrutin, récoltant 112 voix, contre 64 pour son principal adversaire, Babacar Diagne, alias Doudou Diagne Diecko, ancien président des amateurs. Un résultat qui consacre le retour au premier plan d’une figure emblématique de l’arène, désormais appelée à jouer un rôle structurant dans la gouvernance locale de la discipline.



Cette élection s’inscrit dans un processus plus large de réorganisation du mouvement de la lutte au niveau national. Elle intervient après la mise en place de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), dirigée depuis décembre dernier par Ibrahima Sène, dit « Bira ». La nouvelle instance fédérale a officiellement remplacé le Comité national de gestion (CNG), longtemps chargé de régir et d’organiser la pratique de la lutte.



Dans cette dynamique, plusieurs régions ont déjà installé leurs ligues régionales, tandis que d’autres sont en cours de structuration. L’objectif affiché est de doter la discipline d’une architecture institutionnelle plus solide, avec une gouvernance déconcentrée et mieux adaptée aux réalités locales.



Avec l’arrivée de Moustapha Guèye à la tête de la Ligue de Dakar, région phare de l’arène sénégalaise, les acteurs attendent désormais des réformes concrètes pour renforcer l’encadrement des lutteurs, professionnaliser l’organisation et accompagner la transition vers la nouvelle ère fédérale.