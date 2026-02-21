Tivaouane : un présumé homosexuel livre des noms lors de son interrogatoire

L’enquête sur l’affaire du présumé homosexuel interpellé à Tivaouane connaît de nouveaux développements. Poursuivi pour « actes contre-nature » et « détention d’images contraires aux bonnes mœurs », Madiama DIAGNE, alias « Diama », est toujours en garde à vue au commissariat urbain.



Arrêté dans la nuit du 18 février dernier, le suspect a été soumis à un second interrogatoire. Selon Libération, Madiama DIAGNE s’est montré particulièrement coopératif face aux enquêteurs. Il aurait reconnu être attiré par les hommes depuis son adolescence. Concernant les vidéos à caractère pornographique découvertes dans son téléphone portable, il a expliqué qu’elles lui avaient été transmises par ses anciens partenaires.



Lors de cet audition, le mis en cause a également cité deux noms, présentés comme ses « ex-fiancés ». Il s’agit Talla GUEYE et Meissa. Si Diama affirme ne plus disposer de leurs coordonnées téléphoniques, la police a d’ores et déjà lancé des recherches pour tenter de les identifier et de les localiser.



Par ailleurs, dans le cadre de la procédure, une réquisition médicale a été effectuée à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Les résultats des analyses ont révélé que Madiama Diagne est séronégatif au VIH/SIDA

































