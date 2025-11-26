1,7 milliard F CFA pour un bras et une jambe : Des « politiciens » sénégalais cités dans des sacrifices humains en Sierra Leone

La BBC a diffusé un reportage accablant sur le trafic d’êtres humains et les meurtres rituels en Sierra Leone.



L’enquête révèle un réseau criminel d’herboristes qui s’adonnent à des sacrifices humains pour des rituels d’argent et de pouvoir, impliquant des figures politiques majeures de la sous-région, notamment au Sénégal.



L’herboriste en chef, identifié sous le nom de « Kanu », a été infiltré par les journalistes de la BBC.



Des commanditaires sénégalais impliqués



Interrogé sur ses activités, Kanu a affirmé : « J’ai travaillé avec de très très gros politiciens, notamment au Sénégal. Nous avons notre équipe. Parfois, pendant les élections, cet endroit (sa demeure) est plein de monde. Parfois, je me rends dans les provinces pour faire ce que ces gens veulent que je fasse, puis je rentre ».



Le reportage montre l’agent infiltré s’entretenant avec Kanu. L’herboriste l’a mis à l’aise, lui promettant la confidentialité :



« Je veux t’entendre dire d’abord quelle partie du corps humain tu préfères sacrifier. N’aies pas peur de parler, ici c’est la maison des secrets ».







L’agent a ensuite formulé la demande effroyable de ses prétendus commanditaires.



« On m’a demandé de sacrifier le bras droit et la jambe droite d’une femme, pour que je puisse percer dans la politique ».



Kanu lui a alors promis de contacter son équipe, de fixer le prix et de réaliser l’acte. Le prix du sacrifice a été établi à 70 millions de leones sierra-léonais (environ 1,7 milliard de francs CFA).



Pour appuyer ses dires, l’herboriste est allé jusqu’à exhiber la tête d’une femme : « Quelqu’un doit venir le récupérer aujourd’hui », a-t-il dit à l’agent sous couverture.



Le reportage rappelle que les meurtres rituels sont malheureusement très fréquents en Sierra Leone, ciblant indistinctement femmes, enfants et hommes, dont les organes sont prélevés.



L’enquête met notamment en lumière le cas d’un jeune garçon, vendeur dans un marché, retrouvé assassiné, son corps mutilé, sans tête et sans la grande majorité de ses organes.



Ces derniers sont ensuite utilisés dans des rituels macabres, dans l’espoir d’obtenir un « raccourci » vers l’influence et la richesse.