MISSION HISTORIQUE AU SOMMET DE L’ÉTAT LE TANDEM DIOMAYE-SONKO FACE AU SALUT DU SÉNÉGAL !

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 26 Novembre 2025 à 01:52 modifié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 02:57

« Sonko Mooy Diomaye » ! « Diomaye Mooy Sonko » ! Le Président de la République et son Premier Ministre ne doivent jamais oublier, en dépit des vicissitudes inhérentes à la vie politique et aux enjeux de pouvoir, ces cris de ralliement qui les ont portés à la tête du Sénégal dans un contexte particulier. La réussite de leur mission, devant l’Histoire, est à ce prix. Surtout à l’heure du rebasing des comptes nationaux.


Les oiseaux de mauvais augure sont aux aguets. Les funambules itou. Les Sénégalais croisent les doigts et prient le Ciel de sauver le tandem qui a entre ses mains l’avenir d’un pays dont les fils et filles avaient fini de désespérer. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ne doivent jamais oublier, malgré les vicissitudes inhérentes à la politique et au pouvoir, ce qui les a portés à la tête du Sénégal dans un contexte particulier. Les événements entre mars 2021 et février doivent continuer de résonner dans leurs consciences à tout moment. Mieux, le salut du Sénégal doit être leur seul objectif. En effet, leur mission historique est de sortir, définitivement, notre pays de l’ornière. Un sacerdoce qu’ils ne doivent aucunement trahir. Car, leurs noms doivent figurer, en Lettres d’Or, aux côtés de Serigne Touba, El Hadji Malick Sy, Seydina Limamou Laye, Baye Niasse, Monseigeur Thiandoum, Lamine Guèye, Blaise Diagne, Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop, Me Abdoulaye Wade, Abdou Diouf… Dès lors, ils doivent faire abstraction des opportunistes et autres lobbyistes qui ont la manie de graviter autour de tous les nouveaux régimes pour semer la zizanie et créer les conditions de maintenir, au détriment du peuple, leur éternelle mainmise sur l’Etat et ses maigres ressources. Quitte à faire éclater des amitiés gravées dans le marbre ? C’est le cadet de leurs soucis ! Leur seul objectif est de perpétuer un vieux Système de prédation, qui date d’avant la période coloniale, que le duo Diomaye Sonko a réussi, au prix de très lourds sacrifices, à déraciner. Ce qui n’est pas pour plaire à l’ancienne métropole, la France en l’occurrence, et à ses nombreux valets locaux. La fausse crise autour de la Coalition Diomaye Président n’a pas d’autre raison. Aida Mbodji et Aminata Touré ne valent pas la réussite du Projet. Tout le reste n’est que blabla. Le seul défi qui vaille, à l’heure actuelle, est économique : projeter le Sénégal de l’avant avec le Programme de Redressement Économique et Social (PRES) lancé récemment.

Vous avez dit rebasing des comptes nationaux ?

En effet, l’économie sénégalaise vient d’être redimensionnée de manière significative. En publiant, hier, les résultats du rebasing de ses comptes nationaux, l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) révèle un saut majeur dans l’estimation de la richesse créée par le pays. Ce changement, qui met désormais l’année 2021 au cœur du système statistique national en remplacement de 2014, se traduit par une hausse de 13,5 % du Produit intérieur brut (PIB). Cette révision technique, loin d’être anecdotique, constitue un exercice structurant qui permet de coller davantage à la réalité économique en perpétuelle évolution. Le rebasing est une opération par laquelle un pays actualise l’année de référence servant de base de calcul à ses comptes nationaux. Cette mise à jour est essentielle pour prendre en compte les transformations économiques, l’émergence de nouveaux secteurs et l’amélioration des outils statistiques. Ainsi, le passage du Sénégal de la base 2014 à la base 2021 s’explique par plusieurs facteurs convergents. D’abord, le rebasing a permis de moderniser les nomenclatures utilisées pour classer les activités et les produits. Cette actualisation était devenue indispensable, car la structure productive du pays n’est plus la même qu’il y a dix ans. De nouveaux secteurs, notamment dans les services et les technologies numériques, ont pris de l’importance et devaient être mieux représentés dans les statistiques officielles.
Ensuite, les travaux ont intégré des informations issues d’enquêtes plus récentes et plus complètes. Parmi celles-ci, figurent les enquêtes sur le secteur informel, qui demeure un pilier essentiel de l’économie nationale mais restait souvent sous-estimé.
Les enquêtes sur la consommation des ménages, les recensements de l’élevage ou encore les données actualisées issues de l’administration publique ont également contribué à améliorer la qualité des données compilées. Grâce à l'ensemble de ces évolutions, les agrégats macroéconomiques sont désormais mieux alignés sur la réalité et plus fiables pour orienter les politiques publiques.

Quid du cousinage entre Sérères et Diolas ?

En définitive, l’heure est grave et la crise politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n’arrange personne. Surtout que le cousinage à plaisanterie entre Sérères et Diolas est un héritage culturel précieux qui unit ces deux ethnies du Sénégal, symbolisant la paix, la solidarité et la tolérance. En effet, dans la société sénégalaise, le cousinage à plaisanterie occupe une place extrêmement importante. C’est toute une tradition et les grands historiens l’associent à la légende Aguène et Diambogne, deux sœurs jumelles dont la maman s’appelait Sira Bayal. En effet, ces deux sœurs jumelles auraient voyagé ensemble en pirogue, un jour de mercredi. Arrivée aux environs de Sangomar (île située dans la région de Fatick), la pirogue aurait chaviré et les deux sœurs jumelles se seraient perdues de vue. Diambogne se serait dirigée vers les îles du Saloum et Aguène vers le sud du pays. Et d’après cette même légende, Diambogne serait l’ancêtre des sérères et Aguène celui des Diolas. C’est en référence à cette page d’histoire que le cousinage entre sérères et diolas serait né. S’agissant de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, au-delà de la politique, ils doivent tous comprendre qu’ils sont liés par un Pacte qui remonte depuis la nuit des temps. En choisissant Diomaye pour porter le Projet Pastef, Sonko l’a perpétué.



Blaise Diagne
clounjay@yahoo.fr



