18 cartes Sim, 1115 fichiers, fausses pistes… : comment Kocc Barma «ramassait» les sextapes et faisait chanter ses victimes

En prenant le contrôle du compte sur lequel ses «fournisseurs» lui envoyaient les sextapes de ses victimes, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a pénétré l’univers de Kocc Barma et mis à nu ses méthodes d’extorsion de fonds. Libération, qui suit l’enquête depuis son éclatement, rapporte que les cibles recevaient subitement, via Whatsapp ou Telegram, une alerte sur fond de menace. Le message disait généralement, selon le journal : «J’ai ramassé un téléphone et il y a tes vidéos ‘nue’».

Ensuite, poursuit la même source, le mystérieux lanceur d’alerte demande à son interlocutrice de lui verser de l’argent, faute de quoi sa vidéo compromettante sera transmise à Kocc Barma. En réalité, révèle Libération, l’auteur de la menace n’était autre que Kocc Barma lui-même qui, pour brouiller les pistes, «disposait de 18 cartes Sim identifiées sous divers noms».

Ce système a duré plus de dix ans et visait en priorité les Sénégalaises. À preuve, rapporte le quotidien d’information, les enquêteurs de la DSC sont tombés sur un dossier dénommé «Seneg» (sans doute pour Sénégal) contenant 1115 fichiers compromettants pour les filles concernées.

En cas de paiement du montant demandé, renseigne Libération, la victime pouvait recevoir le message suivant : «C’est bon la vidéo a été supprimée, vous pouvez vérifier». Mais, souligne le journal, si le «nude» disparaissait des sites contrôlés Kocc Barma, Seneporno, Babiporno ou Boydakar, il était rangé dans le dossier «Paid not to publish» (payé, ne pas publier) «avec les noms, numéros de téléphone mais aussi les messages de menace ayant précédé le paiement».

Kocc Barma est en prison. Il a été placé sous mandat à la suite de son arrestation surprise. Il est en détention préventive en même temps que A. Demba dit «Leuk Daour», présenté par l'accusation comme son complice.

Désormais, révèle Libération, les enquêteurs de la DSC ciblent les «fournisseurs» du principal suspect. E. D. Seck, qui serait l’un d’entre eux, a été arrêté vendredi dernier. Accusé d’avoir transmis à Kocc le «nude» de son ex-petite-amie, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par Doyen des juges.