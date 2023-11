30 bœufs de 10 millions FCFA escroqués: Le berger de Serigne Saliou Thioune déféré au parquet

Le berger de Serigne Saliou Thioune a été arrêté et déféré au parquet de Matam pour avoir volé 30 bœufs d’une valeur 10 millions FCFA. L’affaire implique également A. Ndiaye, un des proches collaborateurs du guide des Thiantacounes, Serigne Saliou Thioune.



En effet, le berger O. Bâ avait pris au nom de son patron, 30 boeufs d’une valeur de 10 millions FCFA appartenant au célèbre berger de la région de Matam, A. D. En août dernier, en préparation du Magal de Touba, A. N. qui est un proche collaborateur de l’actuel guide des Thianta ainsi que son berger O. Bâ se rendent à Matam auprès du berger A. D.



Selon Senenews citant L'OBS, une fois chez A.D. qui a toujours vendu ses boeufs à feu Cheikh Béthio Thioune, les deux hommes se présentent comme des émissaires de Serigne Saliou Thioune. Ainsi, ils lui font savoir que leur guide a besoin de 30 bœufs pour la célébration du Magal de Touba.



Au terme des pourparlers, les deux parties tombent d’accord sur un montant de 10 millions FCFA. Les émissaires de Serigne Saliou Thioune font savoir au berger que la somme sera payée une fois arrivés à destination. Une proposition acceptée par le berger qui leur fait savoir quand que le défunt Cheikh Béthio Thioune, de son vivant, n’a jamais pris ses bêtes à crédit.



Les bœufs seront transportés jusqu’à Dakar. Après quelques jours, le berger se rend au domicile de Serigne Saliou Thioune pour récupérer ses 10 millions FCFA. A. N. et le berger O. Bâ font patienter le berger sous prétexte que leur guide est momentanément occupé.





Le propriétaire des boeufs ne verra jamais Serigne Saliou Thioune, encore moins la couleur de son argent. Rentré bredouille, il rentre à Matam notamment à Orkadiéré. Le lendemain, il se rend à la gendarmerie pour porter plainte contre les deux mis en cause. Interpellé par les gendarmes, A.N, proche de Serigne Saliou Thioune a pris la fuite pour se réfugier à Dakar.



Finalement arrêtés, les deux hommes reconnaissent les faits mais ils s’empressent de préciser que c’est leur marabout qui n’a pas encore toujours payé les 10 millions FCFA. Aux dernières nouvelles, le guide des Thiantacounes a promis au berger de lui payer ses 10 millions FCFA le 10 novembre prochain.



Ce, après avoir tenté vainement demandé aux gendarmes de ne pas déclencher des poursuites judiciaires contre ses proches. Les deux mis en cause ont été déféré au parquet vendredi dernier.