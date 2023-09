30 migrants interceptés à Bargny, 5 convoyeurs déférés, 40 autres migrants interceptés entre Djiffer, Joal et Mboro

Certains jeunes sont plus que déterminés à rallier l’Europe, au péril de leur vie. Malgré les drames en haute mer, rien ne freine ces candidats à l’émigration clandestine. Mais la police ne leur laisse aucune chance. C’est dans ce cadre que les limiers du poste de Bargny ont brisé le rêve de plusieurs migrants. Les hommes du lieutenant Bâ ont intercepté, entre le 11 et le 26 septembre 2023, 30 candidats à l’émigration irrégulière, dont des Gambiens, des mineurs et des femmes. Les policiers ont arrêté également cinq convoyeurs? qui ont été présentés au procureur pour association de malfaiteurs et trafic de migrants. Il ressort de l’enquête que les frais du voyage varient entre 200 000 et 600 000 FCfa par personne, relate "Rewmi".



La Gendarmerie nationale a brisé le rêve de candidats à l’émigration irrégulière. Une série de patrouilles menée sur le long du littoral, a permis aux pandores de réussir ce coup. « Dans un contexte marqué par la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine, la Gendarmerie nationale multiplie ses opérations de sécurisation le long du littoral. C’est ainsi que 40 candidats ont été interpellés dans la période du 24 au 25 septembre 2023, entre Djiffer, Joal et Mboro », a appris notre source auprès de la Divcom. Les hommes en bleu ont procédé à la saisie de 11 fûts d’essence et un véhicule Peugeot 504 de 2001.





































































leral