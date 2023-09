3000 policiers, drones, caméras…le Gamou sous sécurité maximale

«Comme à l’accoutumée, la ville de Tivaouane, sous l’égide du Khalife Général des Tidianes, célébrera le Maouloud, prévu ce Mercredi 27 septembre 2023 Pour les besoins de l’événement, elle sera le centre d’attraction de milliers de pèlerins venus commémorer l’Anniversaire de la Naissance du Prophète (PSL).Cette forte affluence est d’ailleurs notée depuis le début du Burd. Dès lors, la gestion de ce pèlerinage nécessite une couverture sécuritaire optimale sur l’étendue du territoire communal », à assurer le Directeur de la Sécurité Publique, le commissaire Ibrahima Diop. Le commissaire divisionnaire souligne également que pour le Maouloud, édition 2023 à Tivaoune, la DGPN a engagé un effectif de 3000 fonctionnaires de Police en tenue et en civil et des moyens logistiques conséquents.



«Comme dans tous les grands événements et en appui au dispositif classique plusieurs caméras et drones sont mis en service pour une plus grande efficacité de la mission. Des opérations ont conduit à l’interpellation de 187 personnes, selon l’autorité policière. Ibrahima Diop de préciser que 125 g de chanvre indien ont également été saisis », dit-il.









































































