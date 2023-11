38 ème anniversaire du Daande Lenol Baba Maal:accueilli en grandes pompes à Nouakchott

Placée sous le signe de la consolidation de l’amitié sénégalo-mauritanienne, la commémoration des 38 ans du mythique groupe ‘Daande Lenol’, a démarré sur des chapeaux de roue ce week end à Nouakchott. En effet, le comité local d’organisation de cet événement très couru par les fans, a mis les petits plats dans les grands pour réserver vendredi dernier, un accueil très chaleureux à Baba Maal et à ses musiciens. Sur une procession longue de plus de 15 Kms, Demba Sanghotte le président dudit comité et son équipe, ont mobilisé une foule immense pour souhaiter la bienvenue au Roi du Yéla et à sa délégation. En provenance de Rosso, le Lead vocal du ‘Daande Lenol’, a mis plusieurs heures pour rallier son hôtel. Difficile de se frayer un chemin du fait de la forte mobilisation des férus qui lui ont accordé une longue haie d’honneur. Un véritable triomphe pour cet artiste planétaire, bien apprécié en Mauritanie. C’est dire que la commémoration du 38ème anniversaire du groupe qui sera célébrée aussi bien en Mauritanie qu’au Sénégal, est bien partie pour battre tous les records d’affluence. Au programme de Nouakchott, Baba Maal et ses musiciens vont animer deux soirées artistiques et culturelles. Dans la capitale mauritanienne, c’est déjà l’effervescence en attendant la prestation du ‘Daande Lenol’.





Abou kane

Envoyé special