4 morts dans un accident à Mbour : Un militaire parmi les victimes

Drame à Mbour où un accident spectaculaire a fait quatre morts sur l'axe Sindia - Diass, dans la nuit du dimanche vers 4 h 30. Le chauffeur d'un véhicule Peugeot, roulant à vive allure, a heurté le terre-plein et a perdu le contrôle de sa voiture avant de finir sa course sur un camion stationné hors de la chaussée, selon une source de Seneweb proche de l'enquête. Les quatre amis à bord du véhicule sont tous décédés sur place, en dépit de la prompte intervention des sapeurs-pompiers et des gendarmes.



Après le constat effectué par la brigade de proximité de Diass, sous la direction du commandant Sarr, les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Mbour.



Il ressort des témoignages recueillis que les quatre victimes sont domiciliées dans la commune de Diamniadio. Il s’agit du militaire O. Guèye, A. O. Ba, M. Mendy et L. Diallo. Ils étaient en week-end sur la Petite Côte.









































